Fotod: vaata, kuidas läheb Tallinnas sündinud jääkaru Noral Schönbrunni loomaaias

Schönbrunni loomaaia esindaja sõnul on Nora esimene aasta uues elukohas suurepäraselt möödunud ning ta on hästi sisse elanud. Nora ja Ranzo saavad jätkuvalt suurepäraselt läbi, mängivad alatasa koos ja naudivad uhket aedikut. Loomulikult loodavad talitajad, et peagi sünnivad Noral ja Ranzol esimesed järglased ning kui nende hea omavaheline läbisaamine jätkub, on alust arvata, et nii see ka läheb.