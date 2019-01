Päevakäpp: intelligentne Rocky on kasside kuldstandard

Võib tõesti öelda, et iseloomu antud loomal jagub — olgu selleks näiteks häälekalt suhtlemine kui koju saabud, sinu kaisus nurrumine kui võimalus tekib ning igal võimalusel oma tänulikkuse näitamine — need on Rocky puhul ainult jäämäe tipp.

Lisaks eeltoodule on tegu ka väga intelligentse olendiga. Kui öelda, et laua peale hüppamine on keelatud, ta seda reeglit ka 90 protsendi ulatuses järgib. Kui näidata, millist kohta võib kraapida ja millisest eemale hoida, siis võib samuti eeltoodud protsendile panuseid panna. Igal juhul on huvitav ja tundub, et Rocky saab aru, millest räägivad inimesed ning kuidas vastavalt reeglitele ja kompromissidele elada mugavas koosluses.