Lumi ise võib ju külm olla, ent külmaks ei jäta see vast mitte kedagi. See kehtib ka Soomes Ähtäri loomaaias elava Lumi-nimelise hiidpanda kohta, kellele valge vatt tõeliselt meeltmööda on. Pandaaedikusse paigaldatud kaamera jäädvustas esmaspäeval vägagi humoorika vaatemängu — Lumile pakkus lumi nii palju rõõmu, et pandatüdruk hakkas lustlikult kukerpallitama. Vaata vahvat videot!