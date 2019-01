Video: Eesti andekaim kass õppis selgeks ebatavalise triki

Müstiku peremehe Marek Tšernjavski sõnul sõltub see, kui kiirelt kass triki selgeks saab, triki keerukusest. Mõne triki õppimiseks on kulunud päev, mõnega on kulunud nädal ja mõni trikk pole Müstikul siiani päris selge. Oluline on pidevalt harjutada ja rutiinis püsida.

Küsimusele, kas kassile on raske trikke õpetada, pole Tšernjavski sõnul ühest vastust. «Sõltub nüanssidest: kuidas saada kassi tähelepanu, mis tuju kassil parajasti on, kui palju on kassil ja peremehel kannatust ning kui keerulist trikki üritatakse õpetada» lausus Tšernjavski. Bengali tõugu kassid on väga aktiivsed ja nende energiat peab kuidagi kulutama. Trikkide õpetamine on selleks hea võimalus.