Jõhker rünnak Rootsis: kennelist varastati pesakond kutsikaid, aretaja peksti julmalt läbi

Kokku võeti kaasa kuus seitsmenädalast kutsikat, kellest igaüks on väärt 15 000 rootsi krooni ehk veidi alla 1500 euro. Tänaseks on röövist möödas nädal, ent seni pole uurijad suutnud kindlaks teha ei varaste isikuid ega kutsikate asukohta. Kristianstadi politseile teadaolevalt oli sissetungijaid vähemalt kaks ning peale kutsikate midagi kaasa ei võetud.

Kristianstadi politseijaoskonna uurija Peter Frostlund sõnas väljaandele Kristianstadsbladet, et uurimine jätkub ja kõiksugu vihjed on väga oodatud. «Kui keegi satub peale kahtlasena näivale kuldsete retriiverite müügikuulutusele, tuleks sellest kohe teada anda,» palus Frostlund inimestel tähelepanelik olla. Info kutsikate vargusest ringleb nüüdseks ka Eesti loomasõprade seas, sest tõenäosus, et kutsikaid püütakse maha müüa Rootsist väljaspool, on suur.