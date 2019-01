Päeva armsaim foto: maksu- ja tolliametiga liitus uus karvane kolleeg

Kolmekuune Quick Quattro on agar belgia lambakoer, kes näitab koolipingis juba praegu üles suurt südikust ja on nüüdseks ära õppinud vähemalt ühe narkootilise aine leidmise. Quick Quattro peab veel pisut kasvama ja õppima, et saada suureks ja tubliks tollikoeraks.