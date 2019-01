ELS: Tallinna loomade varjupaiga vastu suunatud laimukampaania oli alusetu

Muuhulgas oli fotodel kujutatud pesemata puure ja transpordikaste, üldist korralagedust ja ka surnud loomi. Varjupaikade MTÜ üldjuht Triinu Priks sõnas vastuseks Lemmiku päringule, et fotode autoriks oli varjupaiga endine töötaja, kellega töösuhe hooletuse tõttu katkestati. Priks rääkis, et pildistaja oli keeruline persoon, kellega koostöö hästi ei sujunud — töötaja eiras sisekorraeeskirju ning vaatamata meeldetuletustele ei järginud korralikult ametikohustusi ja ei parandanud oma käitumist.

Asjas selguse saamiseks külastasid Paljassaare varjupaika intsidendi järel VTA esindajad, ajakirjanikud ning ka loomakaitseorganisatsioonid. Täna andis Eesti Loomakaitse Selts (ELS) sotsiaalmeedias teada, et kohal käisid nemadki ning varjupaiga tingimuste koha pealt neil kaebusi ei ole. «Varjupaiga külastusel tutvusime kõikide ruumide ja sealsete asukatega,» kirjutas ELS Facebooki postitatud kokkuvõttes. «Kontrollikäigul ei leidnud me ühtegi rikkumist ega midagi, mis kodutute loomadega tegelevas asutuses on ebanormaalne.»