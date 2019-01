Loomakaitsjad karusloomafarmide keelustamise venitamisest: niisugusel ajaraiskamisel pole mõtet

Loomade eestkoste organisatsiooni Loomus juhatuse liige Kadri Taperson, kes ka ise komisjoni istungil osales, ütles, et tema hinnangul toimus seekord väike pööre ehk ka need riigikogu liikmed, kes siiani pole teema vajalikkusest hästi aru saanud, on hakanud mõistma, et see ei vaibu, vahendab ERR .

«Tegelikult on ju Eesti seaduse järgi võimalik niimoodi, et seda arutatakse iga seitsme nädala tagant, korjatakse jälle näiteks teatud ports allkirju - Loomuse petitsioon sai täna hommikul näiteks 50 000 allkirja jälle täis - ja siis on riigikogu liikmed kohustatud seda arutama,» rääkis Taperson ja lisas, et niisugusel ajaraiskamisel ei ole ka mõtet.

«Loomulikult on mul hea meel, et seda arutatakse suures saalis, ja mul on hea meel, et riigikogu liikmed on aru saanud, et see ei ole kogemata esile tulnud teema, vaid maailmas on väga palju inimesi, kellele lähevad loomad korda, keskkond korda. Ka parlament ja otsustajad peavad harjuma, et need teemad tulevad esile veelkord ja järjest rohkemal määral,» lausus Taperson.