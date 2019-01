Tartu maanteel kitse päästnud Väino Sarap Lemmikule: ma ei kõhelnud looma sülle haarates hetkegi

Sarap nentis, et kitse aitamata jätta ei saanud, sest oht loomale ja ka liiklejatele oli suur. Teised autojuhid jälgisid olukorda masinatest ja välja tulla ei julgenud, ent ootamatu olukord ei paistnud neile pahameelt tekitavat. See polnud Sarapi jaoks esimene kokkupuude loomade aitamisega ning oma abi on ta karvastele ja sulelistele korduvalt pakkunud. Kord rabas käies sattus tema teele teder, kes istus sarnaselt metskitsele keset teed ja ei osanud kuhugi minna. Sarap võttis ka tedre julgelt sülle ja aitas metsa tagasi.

«Mul on väga hea tunne, et nii läks,» sõnas Sarap, edastades tänusõnad ka teistele liiklejatele, kes autod seisma jätsid ja kannatlikud olid. Soovituse peale Eesti Metsloomaühinguga liituda ja loomi aktiivselt abistada poetas mees, et miks ka mitte — kogemusi ju natuke juba on.