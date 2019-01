Jahmatav video: tsirkuseelevant sunniti kelgutavaid lapsi piitsa ähvardusel vedama

Selleks, et elevandid trikid selgeks saaks, sunnitakse nad läbima julma treenimisprotsessi. Treenerid ei lase neil magada ning piitsutavad ja näljutavad loomi seni, kuni elevantide vaim murdub ja neil ei jää üle muud, kui vaguralt käsku täita või piitsa saada. Lisaks piitsadele kasutatakse ka tasereid, et elevante tagant sundida.

Seni ei ole teada, miks Mambo kelgutajaid vedama pandi, ent loomakaitseorganisatsiooni In Defense of Animals esindaja Will Andersoni sõnul on tegu julma ja vastutustundetu teoga. «Elevandid võivad külma käes aega veeta, kuid nad peavad sellega harjunud olema,» rääkis Anderson. «Loomaaia- ja tsirkuseelevandid, kes palju aega siseruumides soojas on, võivad miinuskraadidega õue minnes kiirelt külmakahjustuse saada.»