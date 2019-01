Päevakäpp: Miranda suurtesse silmadesse võib lausa uppuda

Nende silmadega lummab Miranda inimest juba eelmisest kevadest ning turvakodu vabatahtlikud loodavad, et need samad kaunid silmad puurivad varsti ühe inimese hinge, tuues endaga kaasa Miranda igavese kodu.

Miranda on turvakodu hoole all olnud juba ühe kevade, ühe suve, ühe sügise ning nüüd ühe talve. Ta soovib väga, et enne, kui alguse saab teine aastaring, leiaks ta endale igavese päriskodu. Sooja ja mõnusa, hooliva ja armastava — just sellise, kus peetakse lugu ühest harilikust triibikust ja tema imekaunitest silmadest!