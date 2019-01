Huvitav teada: miks kassid inimeste jalgade ümber tiirlevad?

Kui su kass end sinu jalgade (või ükskõik millise) kehaosa vastu hõõrub, märgistab ta oma territooriumi. Ta peab sind enda omaks ja tahab, et terve maailm seda teaks — oma lõhna sinu külge jättes annab ta märku, et kuulud vaid talle.

Vahepeal aga lihtsast hõõrumisest ei piisa ning hiirekuningas hakkab oma peremehe või -naise jalgade ümber tiirlema ja vaatab talle armastavalt otsa. See näitab välja mängulisust, ent on ka suurepärane manipuleerimistaktika — kass tahab midagi ja teab täpselt, kuidas seda saada.

Kassiekspert Dilara Goskel Parry sõnul ajabki kassi inimese jalgade ümber tiirutama eelkõige elevus millegi meeldiva saamise üle. Üldjul on selleks toit, ent kass võib tahta ka mängida või õue minna. Kui kass oma tahtmise saab, on see talle märgiks, et tiirutamine aitab ning kahtlemata proovib ta seda ka edaspidi. «See on geniaalne plaan,» selgitas Parry. «Kass teab, et niiviisi käitudes tõmbab ta tähelepanu ning omanik ei suuda oma lemmiklooma elevusele vastu panna ja annab talle soovitu.»