Kurvad pühad kasside varjupaigas: ootamatult rünnanud viirus võttis kaasa mitu looma ja jättis maha hiiglasliku arve

Kliinikusse jõudsid peale Marteni ja Grete veel viis kassi: Randy, Ron, Lerdi, Pipsi, Krili. Kõik said kiirelt parvotestil vastuseks positiivse ning heas seisus polnud neist mitte ükski. Lootusest, et kõik siiski laheneb, ei olnud kasu — kliinikus suri Lerdi, kes ei jaksanud end sellest olukorrast välja võidelda. Pisike Pipsi, kelle kehatemperatuur oli vaid 32 kraadi ja kes ei suutnud enam isegi neelata, veel vähem võidelda, lahkus samamoodi. Randyl, Ronil ja Krilil oli aga vähemalt üks elu üheksast veel alles ning tänaseks on nad taastunud — igati rõõmsad, aktiivsed, suure söögiisuga ja väga tublid.

Annetustest tegutseval Pesaleidjal õnnestus kokku koguda Marteni ja Grete raviarvetele kuluv summa, ent viie tõbise kassi lisandumine on organisatsiooni pangakonto tühjaks pigistanud. Seetõttu on Pesaleidja nüüd olukorras, kus tasumist ootab 2038 euro suurune raviarve, ent vahendid suure summa maksmiseks puuduvad. Seetõttu on kõikvõimalik toetus praegusel ajal vägagi teretulnud. Jõulupühad on küll möödas, ent heategusid saab teha aastaringselt!