Arahnofoobide õudusunenägu: Brasiilias täitus taevas ämblikega

João Pedro Martinelli Fonseca, kes ämblikke filmis, rääkis kohalikule ajalehele, et oli parajasti sõitmas oma vanavanemate juurde Espírito Santo do Douradosse. Ühel hetkel märkas ta aga taevas musti täppe, peatas auto ja avas akna, et asja uurida. Fonseca ehmatuseks kukkus aknast sisse suur ämblik ja lähemal vaatlusel selgus, et justnimelt ämblikud need mustad täpid olidki.

Lendämblikuinvasiooni ei tasu aga karta, sest tegu on illusiooniga. Ämblikuliik parawixia bistriata koob nimelt niivõrd peeneid võrke, et inimsilmale on need pea nähtamatud. Niiviisi jääbki mulje, et võrgul istuvad ämblikud hõljuvad õhus.