Koertenäitusel käimine kogub Eesti koeraomanike seas populaarsust

Kõige populaarsem koeratõug, mida eestlased näitustele toovad, on kuldne retriiver. Näituseks treenimine on vaeva- ja aeganõudev, kuid ometi on koertenäitused eestlaste seas aasta-aastalt üha populaarsemad. «Me harjutame palju kõndimist ja jooksmist ja käime koertekoolis,» tutvustas näituseks valmistumist koeraomanik Ines, kes ise väga palju veel näitustel käinud ei ole.