Päevakäpp: eriline Venja on täis elurõõmu ja armastust

Ta sündis Märjamaa vallas, arvatavasti selle aasta mais. Venjal on väga erilised mandlikujulised silmad, millest kiirgab lahkust, ent mitte pealetükkivust. Selline ideaalne kiisu: tuleb, kui tahad teda silitada, lööb nurru, kui sul on aega ja on alati valmis vastama sinu hellustele. Tahad temaga mängida – Venja on alati valmis. Ja kui oled väsinud ning tahad pikali visata, sobib ka see. Venja tuleb ja sätib end sinu kõrvale pikutama.