Päevakäpp: kassipojad Freddy ja Jason on liiga kauaks ootama jäänud

Nüüd on kaksikvennad Jason ja Freddy umbes pooleaastased väikesed kassikratid, kes peavad lugu pehmetest paitustest, armastavad üheskoos pallikesi taga ajada ning mis kõige olulisem – üheskoos maailma avastada ja teineteise kaisus igat eluhetke kogeda. Nende suur unistus on, et viimaks näeks keegi nende kasukast kaugemale. Nemad ei saa eputada uhke värvilise või pikakarvalise kasukaga, kuid neil on maailma kõige lustlikumad hinged.

Nad loodavad, et keegi viimaks näeb, et nemadki on lihtsalt ühed armsad kassipoisid, kes üle kõige soovivad olla hoitud ja armastatud ning seda üheskoos! Jason ja Freddy saavad nii hästi läbi, et Kasside Turvakodu vabatahtlikel ei ole südant neid lahutada. Nii loodavadki nad et juhtub ime ning üks südamlik pere soovib kassipoistele koos kodu pakkuda.