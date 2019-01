Levinud asi käekotis, mis võib sinu koerale saatuslikuks saada

Ksülitool on magusaine, mida kasutatakse sageli suhkruvabades närimiskummides, hambapastades, suuveedes ja kohati isegi maapähklivõides. Ka väike kogus ksülitooli võib põhjustada koertel hüpoglükeemia ja maksapuudulikkuse.

Seejärel eemaldab insuliin verest päris suhkru, mis viib olukorrani, kus koera veresuhkru tase on eluohtlikult madal. Teine reaktsioon – maksapuudulikkus – on isegi veel ohtlikum, kuid pole teada, miks see juhtub.