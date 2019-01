Päevakäpp: mõmmikkass Ruudi on hinges ikka kassipoeg

Enamiku ajast veedab Ruudi köögis ning ei julge oma ninanöpsu ukse vahelt kaugemale pista, sest teised, kaks korda pisemad kassid, tunduvad oi-oi kui hirmsad. Kui inimene kööki saabub, näitab Ruudi välja oma tõelist iseloomu. Siis hakkab mõmmikkass inimese jalgu triikima ning vaatab oma suurte ümmarguste silmadega inimesele küsivalt otsa: «Kas sul on ka midagi mulle varuks? Üks pai? Kosutav kanafilee? Päriskodu?»

Seni on inimestel alati Ruudile piisavalt paitusi ja piisavalt maitsvat kanafileed jagunud, kuid Ruudi elust on puudu kõige olulisem — tema oma inimene ja päris oma kodu. Turvakodus on Ruudi õnnetu, sest tema tahaks igal õhtul rahulikult oma inimese kaisus ööunne suikuda, kaugel-kaugel turvakodus toimuvatest kassimängudest.