Oled hull oma lemmiku järele? Veel üks moodus, kuidas seda välja näidata

Nüüd on sul võimalus tellida endale sussid, mis on täpselt sinu koera või kassi koopiad. Ei usu? Katseta järele, sest ettevõte Cuddle Clones lubab, et kui need jalavarjud sinu ootustele ei vasta, siis saad sa raha tagasi. Peab tõdema, et need sussid ei ole just odavate killast — nende eest tuleb välja käia lausa 199 dollarit ehk 173 eurot. Aga kas armastusel oma lemmiku vastu üldse on hind?