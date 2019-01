Heatahtlik võõras sõitis tuhandeid kilomeetreid, et vähki põdev poiss oma koeraga kokku viia

Peale operatsiooni külastas Perrynit uudistereporter, et tema kogemustest rääkida. Muuhulgas mainis poiss intervjuu käigus, et igatseb väga oma neljajalgset sõpra, kaheksakuust saksa lambakoera Franki. Perryni unistus oma koeraga taas kohtuda hakkas levima sotsiaalmeedias ja jäi silma Bob Reynoldsile, kes töötas varem pikamaa-autojuhina. Kiirelt otsustas Reynolds Perrynit aidata ning vaid 52 tunniga sõitis ta enam kui 3700 kilomeetrit, et Frank oma noore peremeheni viia.

«See on imetore, et Frank saab Perryni juures olla ja teda toetada,» sõnas Reynolds telekanalile KUTV. «Sel poisil on pikk tee ees — ma loodan, et Franki kohalolu teeb selle kergemaks.» Reynoldsiga nõustusid ka Perryni vanemad Jacob ja Jaimee, kes on kindlad et Frank aitab Perrynil kiiremini terveks saada.