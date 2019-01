Inimlikkus pole kuhugi kadunud: turvakaamera salvestas naise isetu heateo

Kutsa külmetama jätmise asemel võttis Elma oma salli ja sättis selle koerale peale. Heategu tehtud, jalutas Elma minema, ent ei teadnud, et tema tegevust salvestas kohviku turvakaamera. Video leidis tee Facebooki, kus seda on nüüdseks vaadatud enam kui 400 000 korda. Südantsoojendavat lugu kajastas ka Türgi meedia ning sealt leidsid selle rahvusvahelised väljaanded.

Video suured vaatajanumbrid aitasid ka anonüümse aitaja isiku kindlaks teha — üks videot näinud inimene tundis ära oma sõbranna Duygu Elma. Naise sõnul ei oleks ta elu sees arvanud, et üks väike heategu niivõrd suure vastukaja osaliseks saab. «Ilm oli nii külm ja ma ei osanud seda koera teisiti aidata,» rääkis Elma veebilehele The Dodo. «Ma ei tea, mis temast edasi sai, kuid loodan, et kõik loomasõbrad näitavad nii tema kui ka teiste tänavakoerte suhtes lahkust üles.»