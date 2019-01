Eesti ühed vanimad rõivafirmad lõpetavad karusnaha kasutamise

Tänaseks on programmiga liitunud juba üle 20 Eesti ettevõtte, kes on ühinenud selliste tuntud tipptegijatega nagu Versace, Gucci, Armani, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein ja teised. Programmi esindab Eestis loomade eestkoste organisatsioon Loomus.

«Karusnaha tootmise keskkonnajälg on suur. Marat ja Sangar ei pea karusnaha kasutamist enda toodete juures mõistlikuks,» ütles Marati ja Sangari tegevjuht Raul Saks. Eestist on lisaks Maratile ja Sangarile karusnahavabade disainerite programmiga seni ühinenud Reet Aus, Xenia Joost, August, Tallinn Dolls, WÖÖ, Kalle HT, KÄT, Perit Muuga, Mari Design, TUUB, Reval Denim Guild, Les Petites disainipood, mahemoe jaekett LAV Organic Lifestyle, teadliku elustiili pood Slow, Eesti disaini pood Tali, Balti disaini e-pood Wuruhi, veganbränd LuxTerra, Fafa disain, lastemoe loojad Dadamora ja Nannipung.

«Sangari ja Marati kui väga tuntud ja väärikate kaubamärkide liitumine rahvusvahelise karusnahavaba programmiga on märgiks selle kohta, et karusnaha aeg nii kohalikul kui ka globaalsel moeturul on otsa saamas,» sõnas Fur Free Retailer programmi projektijuht ja Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp. «Jaanuari keskpaigas jõuab Riigikogu suurde saali taaskord hääletusele eelnõu, mis näeb ette karusloomafarmide keelustamise Eestis. Loodame, et positiivsele tulemusele annavad hoogu ka arengud moemaailmas ja tarbijate hoiakutes.»