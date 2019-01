Soome hiidpandadest on saanud ülipopulaarne turistimagnet

Karvased suursaadikud Lumi ja Pyry jäävad Soome järgmiseks 15 aastaks. Pandade uue kodu rajamine ei kulgenud viperusteta, sest sellele seisis agaralt vastu Ähtäris elav pensionär Olli Sahamäki, kelle arvates on tegu üüratu maksumaksjate raha raiskamisega. Pandaaediku ehituse rahastamiseks vajati 8,2 miljonit eurot ning Sahamäki on kindel, et loomade ülalpidamine kujuneb pikas perspektiivis omavalitsusele ja loomaaiale liialt kulukaks.