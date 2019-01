Vahva video: ohtu sattunud pingviinitibud leidsid ootamatu abilise

BBC Earth jagas hiljuti klippi uuest loodussaatest «Spy in the Snow» näidates, et ka loomariigis hoitakse kokku. Rühm keiserpingviinitibusid sattus vastamisi hiid-tormilinnuga — tegu on suurt kasvu ja agressiivse linnuliigiga, mille isendid tihti pingviine jahivad. Pingviinitibud andsid endast parima, et tormilind eemale peletada, kuid tulutult.