Päevakäpp: Krili tuli piinavast haigusest võidukalt välja

Alguses tundus, et tegu oli kergemat sorti kõrvapõletikuga, kuid siis algas verejooks kõrvadest, mis omakorda neelu jõudis. Vaesel Krilil oli raske oma kõrvu mitte kratsida, ent samal ajal oli ju nii valus. Teisalt oli raske hingata, sest neelu tekkis aina enam veri, rääkimata sellest, et söögiisu oli täielik null.

Kui kass ei söö, tal on valus ja ta ei taha end liigutada, on paraku asi alati tõsine. Reageerimisaega on vähe ja kass vajab igal juhul abi. Nii viibiski Krili mõnda aega kliinikus, kus oli tilguti all, et teda turgutada. Krililt võeti tema näitajate kontrollimiseks vereproove ning sinna otsa käis veel ka sundtoitmine, sest Krilil puudus täielikult söögiisu.

Alles hiljuti üllatas armas preili Pesaleidja vabatahtlikke sellega, et mugistas krõbinaid süüa. Verejooks saadi peatatud, veri hüübib ilusti ning tundub, et ka hea enesetunne hakkab vaikselt tagasi tulema. Õhtuseid vabatahtlikke tervitab Krili nüüd juba puuris suure nurru ja sõtkumisega, sest inimene on ju nii-nii hea!

Krili teab, et kõik inimesed on head. Siinkohal eriti loomaarstid, kes tema jaoks kõike tegid. Nüüd on aga vaja meil nendele vahvatele arstidele pisut tagasi anda ja tasuda ära Krili kliinikuarved. Neid on mitu ja iga pisike asi teeb, nagu alati, kokku ühe suure — Krilil on 420-eurone võlg ja Krilile ei meeldi võlgu olla.

Aita Krilit ja annetustel tegutsevat Pesaleidjat arve tasumisel!

Annetust on võimalik teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

EE647700771001866844 LHV Pank

Selgitusse kirjuta «Krili»

Või helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50€

900 0915 - kõne hind 15€

900 0905 - kõne hind 5€​

Kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!