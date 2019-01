Tiit Maran: jääkaru Nordist võiks saada topis

Maaülikoolis on uuringuteks paremad võimalused ning niiviisi loodetakse Nordi surma põhjustanud asjaoludest rohkem teada saada, rääkis Tiit Maran «Ringvaates».

«Siis on meil ühel hetkel otsustamine, mis temast edasi saab. Seda otsust ei ole veel tehtud,» märkis loomaaia direktor. Ta ise näeks heameelega, et Nordist võiks loodushariduslikel eesmärkidel saada näiteks topis.

Maran märkis, et Nordist jääb õnneks maha poeg Aron, keda ootab ühel päeval ees teekond mõnda välismaa loomaaeda. Tallinnasse tuuakse Nordi asemele uus isane jääkaru.

«Jääkarusid õnneks on Euroopas (loomaaedades – toim.) päris palju. Kui meil on tarvis uut isast looma, selle me kindlasti saame,» lubas Maran.