Tallinna loomaaed jättis hüvasti jääkaru Nordiga

Otsus Nord magama panna oli loomaaiale väga raske. Esialgne lootus jääkaru olukorra paranemisele, mida julgustas ka tema viimine vanadest oludest kaasaegsesse polaariumi, asendus detsembri keskel tõdemusega, et jääkaru käpa seisund on halvenenud.

«Kevadel, kui meil õnnestus Nord uude polaariumisse viia, vaatasime üle tema raviplaani. Selle kiitsid heaks Euroopa ja Ameerika rahvusvahelise jääkarude paljundusprogrammi veterinaarnõunik, Eesti Maaülikooli veterinaarid ning Viini ja Rotterdami loomaaedade spetsialistid. Vaatamata nõunike hoiatustele, et ka see ainuke võimalik ravi võib osutuda mitteedukaks, olime juulis optimistlikud ja lootsime, et haav hakkab paranema. Seda paraku ei juhtunud. Kaalusime erinevaid võimalusi ja konsulteerisime uuesti jääkaru murettekitava olukorra osas Euroopa Ohustatud Liikide paljundusprogrammi (EEP) ja Ameerika jääkarude paljundusprogrammi jääkarude veterinaarnõunik Jonathan Cracknelliga, jääkarude EEP loomakasvatusnõunik Douglas Richardsoniga ja Yorkshire’i loomapargi jääkarude treener Kim Wilkinsiga. Rahvusvaheliste ekspertide ühine hinnang oli, et haavand käpal on põhjustatud käitumishäirest, millel puudub edasine tulemuslik ravi ning seetõttu ka lootus looma paranemiseks. Nende soovitus oli arvestada looma heaoluga ning ta eutaneerida. Täna tegime Nordile anesteesia ning Maaülikooli ja loomaaia veterinaarid võtsid vastu rahvusvaheliste ekspertidega ühtiva otsuse: jääkaru heaolust lähtudes ning tema edasiste kannatuste vältimiseks tuleb jääkaru eutaneerida,» kommenteerib loomaaia direktor Tiit Maran otsuse tagamaid.