Californias hakkas kehtima uus seadus, mis peaks aitama päästetud loomadel kiiremini kodu leida

Uue seaduse järgi peavad kõik loomapoed seal müüdavate loomade üle arvet pidama ning iga looma juures peab olema märgitud, millisest varjupaigast ta pärit on.

Kui pood seadust ei järgi ja see avastatakse, siis tuleb tasuda trahv, mis võib küündida 440 euroni.

«See seadus võtab ära rõhu kasumi teenimiselt loomade pealt, pannes rõhu tagasi loomadest hoolimisele. Kõige olulisem on see, et kõik kassid ja koerad leiaksid endale hea kodu,» ütles San Diego mittetulundusühingu Humaanne ühiskond juht Steve Mackinnon.