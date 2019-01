Päevakäpp: uudishimulik Mango otsib sõpra!

Mango on kaunis triibuline kassipreili, kes on Pesaleidja kassitoas ootamas just seda õiget inimest, kellega rahulikult omas tempos elu nautida. Esmapilgul võib Mango tunduda veidi pelglik, kuid kui teada tema nõrkusi, siis tuleb sellest tagasihoidlikust preilist välja üks tõeliselt lustlik ja armas kassike.