Kodutuks jäänud inimene pidi vastu võtma südantlõhestavalt raske otsuse

Varjupaiga juhataja Kerry Bruni sõnul oli Sky saabudes küll kirpudest puretud ja alakaaluline, ent on seni hästi kosunud ning armastab väga nii inimesi kui ka teisi koeri. Juhataja nentis, et tõenäoliselt ei tulnud otsus koer varjupaika jätta omaniku jaoks kergelt.

«Me oleme teavitanud piirkonna kodutute varjupaiku ning kui Sky endine omanik endast märku annab, oleme me valmis teda võimaluse korral abistama, et ta Sky endale jätta saaks,» rääkis Bruni. «Samas võtame me vastu ka uusi kodupakkumisi ning Sky ei jää kindlasti omanikuta, sest juba praegu on ta oma õnnetu looga paljude südamed võitnud.»