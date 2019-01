Uuel aastal uue hooga: loomakaitsjad otsivad oma ridadesse uusi vabatahtlikke

Nii ELS kui ka mitmed teised loomakaitseorganisatsioonid sõltuvad oma tegevuses peamiselt vabatahtlike abist. Nemad on need, kes aitavad täita organisatsioonide eesmärke ja on toeks igapäevatöödes. Seetõttu on ideedest pungil ja tegusad inimesed loomakaitsesse alati teretulnud.