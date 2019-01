Varjatud kaamera: vaata, kuidas reageerivad loomad keset vihmametsa paigutatud peeglile

«Nähtust võib järeldada, et kaslastel puudub suure tõenäosusega võime end ära tunda ning peegeldus võrdub nende jaoks automaatselt rivaaliga, keda nähes tuleb ettevaatlik olla,» rääkis Fernley. «Nad saavad aru sellest, et tegu on liigikaaslasega, aga mitte sellest, et näevad iseennast.»