Ilusa elu õnnetu lõpp: koer Bonni peab armastatud perenaisega igaveseks hüvasti jätma

Bonni näol on tegu suure kaisukoera ja musinorijaga. Ta on nelja-aastane pikakarvaline põlvekõrgune koer, kelle isa on teadmata ja ema tiibeti mastif. Bonni on kiibitud ja vaktsineeritud ning elab korteris. Saab läbi kõikidega, kuid väikeste koertega mängida väga ei oska. Kuna Bonni omanik on meeleheitel ja mures koera edasise saatuse pärast, ulatasid oma abikäe vabatahtlikud loomapäästjad ja Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL) — üheskoos proovitakse Bonnile kodu leida ning katta vajalikud kulutused.

Hetkel on Bonni steriliseerimata, ent selleks, et abistajad saaksid ta südamerahus uude koju saata, tuleb see protseduur ära teha. Kui soovid arstilkäiku toetada, saad seda teha ülekandega ELL-i pangakontole:

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

Selgitus: «Bonni»