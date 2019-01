Päevakäpp: Pippil on ääretult suur eluisu

Pippi smuugeldas ennast hoolivate inimeste juurde ja sai priipileti sõiduks Pesaleidjasse. Ta teadis väga hästi, et ainult nii saab ta abi. Alguses ei saanud keegi aru, miks Pippi tihti nutab. Siis selgus, et tal on väärareng ja suured valud. Heade inimeste annetuste abiga sai Pippi arsti juurde ja talle tehti väga keeruline operatsioon.

Iseloomult on Pippi täpselt oma kauni kasuka vääriline. Kirju-mirju, kuldsete laikudega. Ja nime vääriliselt on Pippi väike väänik, nutikas ja julge. Vahetevahel loeb ta vist väiksese vääniku luuletust - mis mõtet on suureks kasvada, palju nunnum on jääda kassipoja mõõtu. Pippi oleks juba ammu kodu leidnud, kuid ta ei kontrolli alati oma põit ja teeb tuppa loigukesi. Ta lihtsalt ei taha iga kord oma kasti üles otsida. Valude korral on kindlasti kast «süüdi».