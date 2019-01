Päevakäpp: neli pikka aastat — kus on Pilvekese kodu?

Nüüdseks on Pilvekesest saanud tragi ja hakkaja kassitüdruk, kes turvakodu kassikambrite vahel ringi silkab. Küll leiab teda kamina ees soojust nautimas, aknal linde vaatlemas, aga ka köögis head ja paremat nõudmas. Turvakodu külastajad näevad alatasa Pilvekest kui kaunist lumivalget kassitirtsu, kuid enamik ei näe, mis toimub Pilvekese hinges.

Pilveke on oma kodu oodanud juba neli pikka aastat! Kas sina mäletad, mida sina tegid neli aastat tagasi? Kui palju on sinu elu sellest ajast alates muutunud? Pilvekese elu seisab. Tema süda igatseb läheduse ja armastuse järele ning seni kuni seda pole, on Pilveke õnnetu.