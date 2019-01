Kümme metsloomadega seotud turismiatraktsiooni, mida tuleks vältida

1. Elevantidel ratsutamine

Miks mitte osa võtta: et panna elevante leppima inimsuhtlusega, etendustega ja nende seljas ratsutamisega (milleks nende kehaehitus ei sobi), võetakse nad tavaliselt oma emadelt beebina ära ja sunnitakse läbima õudustäratav treenimisprotsess. See võib hõlmata kinnisidumist, valu tekitamist metallkonksuga ja sobimatutes tingimustes pidamist ilma täisväärtusliku toidu ja veeta, mis kahjustab nende kehalist ja vaimset heaolu.

Vaatle neid looduses: aasia elevandist palju lihtsam on looduses kohata aafrika elevanti, keda leidub kõige arvukamalt Botswanas, Tansaanias, Zimbabwes, Keenias, Sambias ja Lõuna-Aafrikas. Aasia elevant on paraku ohustatud ning metsikute elevantide arv on kiirelt vähenemas.

2. Tsiibetikohvi istanduste ringkäigud

Miks mitte osa võtta: maailma kalleim kohv süvendab Aasia tsiibetite ebaeetilist kohtlemist. Kopi Luwak’it tehakse kohviubadest, mis pärinevad nende mangustisarnaste olendite väljaheidetest, kuid suur osa säärastest kohviistandustest (paljud asuvad Indoneesias, sealhulgas Balil) tegelevad hinnalise joogi masstootmisega, pidades tsiibeteid pisikestes puurides selle asemel, et korjata pabulaid vabast loodusest.

Vaatle neid looduses: metsikuid tsiibeteid leidub Kagu-Aasias (tavaliselt metsades) ja Saharast lõunasse jäävates Aafrika piirkondades. Kui otsid Balil olles lihtsalt suurepärast kohvi, siis proovi kohvikuid Revolver Espresso, Petitenget ja The Moose Espresso Bar, mis asuvad kõik Seminyaki provintsis.

3. Lõvidega jalutamine

Miks mitte osa võtta: põhiliselt Aafrika lõunaosas annab see atraktsioon turistidele võimaluse pildistada ennast koos lõvikutsikatega. Need kutsikad on kas emadelt ära võetud või kutsikavabrikutes toodetud ja tavaliselt neid karistatakse, kui nad näitavad üles loomupärast agressiivset käitumist.

Suuremana õpetatakse nad välja «turvaliselt» turistidega jalutama, vahel rihma otsas, või müüakse nn tarastatud jahiga tegelevale tööstusele, kus loomi kütitakse põgenemise takistamiseks piiratud alal. Kuigi mõned teenusepakkujad võimaldavad lõvidega teha vabatahtlikku tööd, ei aita need tegevused valdavalt kaasa liigisäilitusele. Viimase 50 aasta jooksul on Lõuna-Aafrika lõvipopulatsioon poole võrra vähenenud ja kuna vangistuses elanud lõvisid ei saa kunagi tagasi loodusesse lasta, muutuvad need arvud vaid hullemaks.

Vaatle neid looduses: näiteks Maasai Mara loodusreservaat Keenias, tuntud kui «suurte kasside maa»; Serengeti rahvuspark Tansaanias; Etosha rashvuspark Namiibias või Krügeri rahvuspark Lõuna-Aafrikas.

4. Karuparkide külastamine

Miks mitte osa võtta: põhiliselt Ida-Euroopas asuvates parkides peetakse karusid sageli ülerahvastatud betoonaugus ja sunnitakse neid riietes tsirkusetrikke tegema. Looduses on need olendid tavaliselt üksiklased, nii et suurtes gruppides pidamine võib neile olla stressirohke ning tuua kaasa vigastused ja surma võitluste tõttu. Trikke tegevaid karusid võib näha ka India ja Hiina tänavatel.

Vaatle neid looduses: üks parimaid kohti metsikute grislide, baribalide ja haruldaste valgete kermode karude (valgete baribalide ehk nn vaimkarude) nägemiseks on Great Bear Rainforest («suurte karude vihmamets») Kanadas.

5. Delfiinietendused