Päevakäpp: haruldane Griselda ei jäta kedagi külmaks

Griselda leiti Saue mõisa lähistelt ja on elanud suvest saati Pesaleidja hoiukodus. Tänaseks umbes pooleaastane Griselda on hoiukodus läbinud kodukassi-maratonprogrammi. Pelgliku kassipojana saabunud tüdrukutirts on täna väga mängulustiline ning nuiab nii palju pai, et on hoiukodu peaaegu ära kurnanud. (Vahemärkusena olgu öeldud, et seal hoiukodus on ka neli kassi…) Öösel magava inimese kaissu ronimine on talle kohe väga meeltmööda.