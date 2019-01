Päevakäpp: naksakas Ükssilm otsib mängukaaslasi

«Vabatahtlikud on toredad küll, aga seni pole ma veel ühtegi kohanud, kes meie juurde ööseks oleks jäänud. Mina tahaks just seesugust sõpra, kellele ööseks kaissu pugeda ja saba salliks kaela siduda. Hommikuti ringutaksime üheskoos pehmetel patjadel ja vaataksime segaduses ilmel teineteist, et kumb siis ikka kummale süüa tegema peaks.