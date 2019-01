Südantlõhestav video: autost tänavale visatud koer püüdis peremehele meeleheitlikult järgneda

Selgus, et kutsa oli julmalt hüljatud. Kaamera vaateväljas peatus auto, millest astus välja mees koos koeraga. Kiirel sammul läks seltskond teisele poole teed, tundmatu mees viskas maha koeravoodi, lasi koera rihma otsast lahti ning jooksis tagasi autosse. Kohe kui koer omaniku ebatavalist käitumist märkas, sööstis ta auto juurde ja proovis sellesse meeleheitlikult sisse saada. Südametu mees sõitis aga minema, jättes neljajalgse keset külma detsembriööd omapäi.

«Selline käitumine on uskumatu ja erakordselt julm,» kirjutas RSPCA inspektor Natalie Perehovsky organisatsiooni poolt välja antud teates. «Näha seda õnnetut koera niivõrd suures stressis autole järgi jooksmas on südantlõhestav. Me ei saa aru, kuidas keegi suudab midagi sellist teha ja seda eriti jõuluajal.»