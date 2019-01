Humoorikas video: turvakaamera vaatevälja jäi ebatavaline pakivaras

Lori Sanders sai eelmisel nädalal teate oma naabrilt, kes oli talle ukse taha jätnud paki isetehtud maiustega. Selleks ajaks kui Sanders saadetist tuppa tooma läks, oli see aga müstilisel kombel kadunud ning ukse juures trepil oli vaid tervituskaart. «Paistab, et meie piirkonnas tegutseb pakivaras,» jagas Sanders juhtunut sotsiaalmeedias. «Õnneks jälgib minu esiust turvakaamera, mis juhtunu täielikult jäädvustas.» Tõepoolest — kaamera lindistus näitas naabrit, kes paki trepile jättis ning ka seda, kes sellega minema jalutas.

Selgus, et näpud olid sügelema hakanud oportunistlikul opossumil, kelles karbist tulev toidulõhn kahtlemata huvi tekitas. Rahuliku südamega haaras loom karbi hambusse ja tatsas siis ööpimedusse, et oma imelist leidu üksi nautida. «Paistab, et see tegelane vajas mu naabri kokanduspärleid rohkem kui mina,» naljatas Sanders. Sellega nõustus ka tema naaber, kes lubas, et järgmisel korral annab ta maiused käest kätte.