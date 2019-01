Neli moodust, kuidas talvel kodutuid kasse aidata

Tuule ja lumesaju eest kaitsvate varjualuste ehitamine on lihtne ning alati võib poest muretseda ka koerakuudi. Pea aga silmas, et varjualune võiks olla korralikult isoleeritud ning säti väljapääs võimalusel suunda, kust lumi otse sisse lendama ei pääse.

Loomade varjupaigad annavad parima, et võimalikult palju neljajalgseid tänavatelt uutesse kodudesse saata. Paljud sellised organisatsioonid tegutsevad vaid annetuste toel ja mida rohkem on abistajaid, seda rohkem saavad nad aidata. Lisaks rahalistele annetustele saab varjupaiku toetada ka neile asju viies — väga teretulnud on toit, kassiliiv, tekid ja rätikud, mänguasjad ja kõik muu neljajalgsetele vajalik.