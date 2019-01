Päevakäpp: õnnetu saatusega Aliisa ei taha järgmist aastavahetust üksi veeta

Aliisa õnneks märkasid teda naabrid, kes tal silma peal hoidsid ning kiisule abi otsisid. Nüüd ootab Aliisa turvakodus uut kodu. Aliisa on üks tõeliselt truu ja sõbralik kassihing. Pole ime, et ta kaheksa kuud oma kodu ukse taga peremeest ootas – tal on lihtsalt nii hea süda! Ta peab lugu pehmetest paitustest ning oi kui väga sooviks kassike juba inimese kaissu pugeda ja üheskoos teleka ees tukkuda. Kuhu küll see uus kodu jääb?