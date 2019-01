Hea teada: kuidas vanniskäik koerale meeldivamaks teha?

Koerte pahameel vanniskäigu suhtes ei kandu millelegi muule üle ja isegi peale sunniviisilist pesemist armastavad nad sind jätkuvalt. Sellegipoolest peaks iga koeraomanik andma endast parima, et see tegevus võimalikult tolereeritavaks muuta-

Kõige tavalisemad asjad, mis vannitamise edukust mõjutada võivad on pesuvee temperatuur, ebameeldiv koerašampoon ja omaniku oskus koera rahustada. Vee soojust katsu oma küünarnukiga — kui see tundub sulle mugavalt soe, tunneb sama ka sinu neljajalgne sõber. Vanni libedale põhjale pane aga matt või vana rätik, mille peal koer paremini püsti püsib.

Koera pesu ajal rahulikuna hoidmiseks on mitmeid meetodeid. Lemmik armastab oma peremehe tähelepanu ning alati on hea mõte temaga enne vannitamist meeldivamaid tegevusi teha. Nendeks sobivad näiteks põhjalik harjamine või mõnus paisessioon. Vannitamiseks varu piisavalt aega, et koer sahmerdamise asemel metoodiliselt ja rahulikult puhtaks küürida. Kindlasti ära vii kogu protseduuri läbi vaikides — räägi koeraga rahulikult ja kiida teda, et pesu positiivse tegevusena näidata.