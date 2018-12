Uskumatu põgenemine: surmast päästetud rebane näris end metallpuurist läbi ja ronis korstna kaudu vabadusse

Lohusuu - Mustvee vahelise maantee äärest leitud vigastatud rebane jõudis heade inimeste abiga Tallinna Loomade Kiirabi Kliinikusse. Kuigi löök autolt tõi endaga kaasa kolm murdunud roiet ning rebasetüdruk pidi aega veetma hapnikumaski all, suudeti tema seisukord veterinaaride abil stabiliseerida. Juba kliinikus näitas reinuvader iseloomu välja, püüdis pahandusi teha ja katsus hammastega lusika tugevust.

Paari päevaga oli Liisuks ristitud rebase olukord piisavalt paranenud, et aeg oli kolida ühingu Harjumaa piirkonnajuhi Eino Roosioksa juurde hoiukodusse kosuma. Rebase ajutiseks elupaigaks sai kõrvalhoone ning kui abistajat läheduses polnud, pandi Liisu puuri kinni, et loom rahulikult püsiks ja endale mingil moel viga ei teeks.

Üht õiget vaba hinge ei suuda aga trellid kinni hoida ja rebane Liisugi tundis, et käes on paras aeg taas metsaelu nautida. Põgenemiseks näris Liisu läbi metallpuurist ning hoonest lahkumiseks oli tal vaid üks variant korstnajala näol. Eks sealt ülevalt paistis kutsuvalt vastu vabaduse sinine taevas ja nii jõulurebane Liisu jõuludele sobivalt korstna kaudu välja roniski.

Üks on ilmne — sellise põgenemisoperatsiooni plaanimiseks ja edukaks läbimiseks pidi rebane olema väga heas füüsilises vormis. Eino käis koos oma õega katusel ja leidis sealt põgeniku käpajäljed ning seetõttu võib üpriski kindel olla, et rebane läbis korstna edukalt ja on vabaduses.