Eestlased pakkusid pühadeperioodil uusi kodusid mitmekümnele varjupaigaloomale

«See 202 kassi on tegelikult väga hea tulemus,» ütles turvakodu juhatuse liige Edit Annusver Saarte Häälele. «Iga aasta alguses on hirm, et kust me ometi järgmistele kassidele kodud leiame, kui eelmisel aastal nii paljud koju läksid, aga kojuminejate arv on aastast aastasse õnneks ainult tõusuteed läinud.»