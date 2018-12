Päevakäpp: rahulik kaisukass Weasley ootab endiselt pühadeimet

Samuti on Weasley üks Kassiabi mitmetest FIV-positiivsetest kiisudest, kes tõestavad, et selle diagnoosiga saab elada pikka ja õnnelikku elu ning et seda koledat sõna ei pea kassi võtmise puhul kartma. Kahjuks on Weasley kõige suurem mure praegu stress. Kui tuppa astuda, on Weasley esimene kiisu, kes inimesi tervitab, kes vastu jalgu hõõrub ja pai palub. Kui maha istuda, on ta kohe platsis ja hüppab ise sülle, isegi võõrale inimesele, sest hoolimata oma pikast tänavaelust armastab Weasley inimesi väga.

Keda ta ei armasta, on teised kassid. Tema kõrvade peal on näha arme, mida teised tänavakassid talle jätsid ja tundub, et Weasley kannab pikka vimma. Ta ei käi teistel kannul ega aja kedagi ise taga, aga kui mõni kass talle lähedale satub siis ta annab neile kohe teada, et tema juurde tulla ei maksa! Aga iga päev peab Weasley oma territooriumi jagama kümnete kassidega.

Kui sa ei tunne ennast veel piisavalt kindlana, et võtta Weasley omale päriseks, ootab Kassiabi Weasley jaoks ka ajutise hoiukodu pakkumisi. Hoiukodu peamine ülesanne on tagada kiisu heaolu, hoida vabatahtlikke kursis tema käpakäiguga ja kui see aeg kord kätte jõuab, aidata anda kiisu tema päriskodule üle. Ning alati saab ümber mõelda — ehk otsustad, et tahad hoopis ise Weasley pärisomanikuks hakata