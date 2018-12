Tallinna kesklinnas avab homme uksed uus lemmikloomakauplus

Kodumaise lemmikloomatarvete kaubamärgi PetCity eesmärk on viia Baltimaade lemmikloomakultuur uuele tasemele. 2015. aastal alustanud bränd on nüüdseks laienenud ka Lätti ja Leetu ning lisaks loomapoodidele on kett ainuüksi Tallinnas avanud kaks loomakliinikut ja grooming-salongi. Kokku on Eestis 11 PetCity kauplust.