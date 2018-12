Huvitav teada: kas kassid saavad inimeste emotsioonidest aru?

Uurijad avastasid, et kassid, kes nägid omanike heameelt, tahtsid nende läheduses rohkem aega veeta, hõõrusid end vastu peremehe või -naise jalgu ja lõid nurru. Selline käitumine toimus aga vaid kassi ja tema omaniku vahel — võõraste inimeste emotsioonid kasse kõigutavat ei paistnud. Teadusväljaandes Animal Cognition avaldatud uurimus selgitas, et kassid jälgisid mitmetes olukordades omaniku reaktsioone ja käitusid sellele vastavalt — kui omanik reageeris nähtule positiivselt, said kassid sellest julgustust ning kui negatiivselt, olid ka neljajalgsed pigem ettevaatlikumad.

Mida kassid omaniku tunnete teadmisega peale hakkavad, on muidugi nende endi teha. Paljud koeraomanikud väidavad, et kui nad tunnevad kurbust, oskavad nende karvased sõbrad neid lohutada. Kassid aga vaatavad asja teisest nurgast, püüdes aru saada, mida omaniku käitumine nende jaoks tähendab. Kui omanik on rõõmus, on neil võimalus samuti positiivset tähelepanu saada ja tõenäoliselt tulevad nad seda ka rohkem nõudma. Seega jah, kassid tunnetavad meie emotsioone, ent vähemalt praegu pole meil mingit alust arvata, et nad neist sügavamal tasandil hooliks.