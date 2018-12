Päevakäpp: elegantne Tuudur õpib tundma paituste maagiat

Tasapisi on Tuudur aga aru saanud, et lähenev käsi polegi nii hirmus ja mõned paid pealaele saada on ju päris mõnus. Kui see käsi veel midagi maitsvat ja suupärast pakub, ei peagi kabuhirmus pessa peitu pugema, vaid võib mõnusalt suutäit nautida ja lisaks veel paar paid saada.